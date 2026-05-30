Reafirma Sheinbaum que defenderán las conquistas sociales y blindarán recursos indígenas

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La presidenta anunció una reforma constitucional para garantizar los recursos directos destinados a comunidades indígenas y afromexicanas.

Estado de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las conquistas sociales impulsadas durante la Cuarta Transformación continuarán vigentes y adelantó que su administración promoverá una reforma constitucional para garantizar de manera permanente los recursos destinados a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

Durante una Asamblea Comunitaria realizada en Almoloya, Estado de México, la mandataria federal señaló que en el informe de rendición de cuentas programado para el próximo 31 de mayo expondrá los resultados alcanzados durante el primer año y medio de su gobierno, además de reiterar la defensa de los programas y derechos sociales impulsados por su administración.

“Vamos a dar una rendición de cuentas de qué es lo que hemos hecho en año y medio de gobierno y vamos a recordar que por más intenciones injerencistas o también por más que haya campañas sucias en las redes sociales, en los medios de comunicación, el pueblo está fuerte, empoderado y las conquistas del pueblo se defienden”.

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La titular del Ejecutivo sostuvo que existen sectores que buscan revertir los cambios impulsados en los últimos años, pero aseguró que las políticas sociales y los beneficios dirigidos a la población permanecerán vigentes.

“No vamos a regresar al régimen de corrupción y privilegios, vamos a seguir con gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”.

Sheinbaum anunció además que durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso será presentada una iniciativa para incorporar el FAISPIAM a la Constitución, con el objetivo de asegurar que las comunidades indígenas continúen recibiendo recursos públicos de manera directa y sin intermediarios.

Recordó que la reforma al artículo 2 constitucional permitió reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, lo que abrió la puerta para la asignación directa de recursos destinados a obras prioritarias definidas por las propias comunidades.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que hasta ahora se han realizado 13 mil 500 asambleas comunitarias para decidir el destino de los recursos del FAISPIAM y estimó que al cierre de este año podrían alcanzarse cerca de 19 mil asambleas en todo el país.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que en el Estado de México serán beneficiadas 601 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos otomí, mazahua, nahua, matlazinca y tlahuica, mediante una inversión de 881 millones de pesos destinados a proyectos de urbanización, agua potable, electrificación, drenaje y alcantarillado.

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, destacó que los pueblos originarios de la entidad recibirán por segundo año consecutivo recursos directos a través de este mecanismo, mientras que representantes comunitarios expresaron su compromiso de aplicar los fondos conforme a las necesidades definidas en sus respectivas asambleas.

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