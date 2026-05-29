Reportan entrega de exjefe policiaco de Sinaloa a autoridades de Estados Unidos

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Versiones periodísticas señalan que Marco Antonio Almanza Avilés habría cruzado a territorio estadounidense tras negar días antes cualquier vínculo con el crimen organizado

Ciudad de México (ADN/Staff) – Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa e integrante del grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, se habría entregado a autoridades estadounidenses, de acuerdo con versiones periodísticas difundidas este viernes.

La información fue dada a conocer inicialmente por diversos medios nacionales y posteriormente analizada por el periodista especializado en seguridad y narcotráfico José Luis Montenegro, quien consideró verosímil la versión debido a los movimientos recientes observados entre varios de los implicados en la acusación presentada por una corte federal estadounidense.

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De confirmarse, Almanza Avilés sería el tercer integrante del grupo de funcionarios sinaloenses señalados por Washington que decide ponerse a disposición de autoridades estadounidenses.

La versión surge apenas dos días después de que el exmando policiaco compareciera ante la Fiscalía General de la República (FGR) en México y rechazara categóricamente cualquier relación con organizaciones criminales.

“Yo no serviría ni de testigo protegido ni de testigo colaborador, porque yo nunca pertenecí a un grupo delictivo”, declaró tras acudir a la FGR.

Durante esa comparecencia sostuvo que estaba dispuesto a acudir a Estados Unidos para aclarar cualquier acusación, aunque negó que tuviera intención de entregarse voluntariamente.

Según Montenegro, la versión cobra relevancia porque el propio Almanza reconoció contar con propiedades agrícolas en San Luis Río Colorado, Sonora, una ubicación cercana a la frontera con Estados Unidos, situación similar a la ruta seguida por el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó en Hermosillo y posteriormente fue puesto a disposición de autoridades estadounidenses.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de que Almanza Avilés aparezca registrado en el sistema federal penitenciario estadounidense, aunque periodistas especializados mantienen el seguimiento de los registros migratorios y judiciales.

De acuerdo con la acusación formulada por autoridades estadounidenses, Almanza habría colaborado con la facción de “Los Chapitos” proporcionando información sobre operativos policiales, investigaciones y acciones de seguridad que permitían a integrantes del grupo criminal evadir acciones de las autoridades.

Las investigaciones señalan que presuntamente alertaba sobre cateos, decomisos y movimientos de corporaciones estatales y federales, facilitando la protección de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El caso forma parte de una acusación más amplia presentada por una corte federal de Nueva York contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros exintegrantes de su administración.

Mientras tanto, el próximo 1 de junio está programada una audiencia judicial en Estados Unidos para el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo y enfrenta cargos relacionados con presunta colaboración con el grupo criminal.

Versiones periodísticas también señalan que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno sinaloense, ya se encontraría en territorio estadounidense después de haberse entregado semanas atrás en Irlanda del Norte.

Hasta este momento, las autoridades estadounidenses no han emitido información oficial sobre una eventual entrega de Marco Antonio Almanza Avilés.