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Invita Morena a celebrar en Juárez segundo aniversario del triunfo electoral de Sheinbaum

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POR Redacción ADN / Agencias
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La dirigencia estatal convocó a simpatizantes y ciudadanía a reunirse este domingo en la Plaza de la Mexicanidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua convocó a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general a participar este domingo en un acto conmemorativo por el segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta estatal del partido, Brighite Granados, informó que la celebración se llevará a cabo el 31 de mayo a las 10:00 de la mañana en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, como parte de una convocatoria nacional impulsada por el movimiento en las entidades del país.

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La dirigente señaló que Chihuahua determinó concentrar la actividad estatal en la frontera, donde se espera la participación de personas provenientes de distintos municipios.

“Este domingo celebraremos el segundo aniversario del triunfo de la Doctora Claudia Sheinbaum; nos convocó a todas las plazas públicas en los 31 estados y en la Ciudad de México”.

Granados destacó que la actividad tiene como propósito reconocer los avances alcanzados durante la actual administración federal y refrendar el respaldo al proyecto político de la denominada Cuarta Transformación.

Asimismo, afirmó que los resultados en materia de seguridad, educación, desarrollo económico y políticas sociales han contribuido a mantener niveles elevados de aprobación ciudadana hacia el gobierno federal.

La dirigente estatal indicó que aún no existe una estimación definitiva sobre la asistencia al evento, debido a las distancias que deben recorrer simpatizantes de diversas regiones del estado para llegar a Ciudad Juárez.

Morena prevé que durante la jornada se realicen actividades de convivencia y seguimiento al mensaje que emitirá la presidenta de la República, el cual también podrá seguirse a través de plataformas digitales.

“Estamos muy contentos con nuestra presidenta, quien ha defendido la soberanía ante todo y ante todos”.

La líder partidista reiteró la invitación a las y los chihuahuenses para participar en la concentración o seguir las actividades mediante redes sociales y medios digitales.

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