Ofrece JMAS descuentos de hasta 90 por ciento para regularizar adeudos en El Porvenir

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La cuarta edición del programa “Cerca de Ti” acercó convenios, descuentos y servicios gubernamentales a habitantes del suroriente de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizó una nueva jornada del programa “Cerca de Ti” en la colonia El Porvenir, donde ofreció descuentos y convenios a usuarios con adeudos en el servicio de agua potable.

La actividad se desarrolló en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre el bulevar Independencia y la carretera Juárez-Porvenir, donde personal del organismo instaló módulos de atención para facilitar la regularización de cuentas.

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Además de los servicios de la JMAS, participaron distintas dependencias con módulos de atención ciudadana y actividades dirigidas a la comunidad, entre ellas acciones de Cultura del Agua enfocadas en promover el uso responsable del recurso entre niñas y niños.

La encargada de los Centros de Atención Múltiple de la JMAS, Luz Gómez, informó que esta fue la cuarta edición del programa, el cual busca acercar alternativas de pago y beneficios a usuarios con rezagos en sus cuentas.

“Estamos cerca del usuario ofreciendo descuentos del 20 al 90 por ciento en rezagos y el 100 por ciento en recargos”.

La funcionaria explicó que la jornada benefició principalmente a habitantes de las colonias Riberas del Bravo, Águilas de Zaragoza y diversos sectores cercanos, al acercar servicios que habitualmente se ofrecen en las oficinas del organismo.

Durante el evento también participaron dependencias estatales con trámites como la expedición de actas de nacimiento y la emisión de cartas de no antecedentes penales.

Una de las beneficiarias, vecina de la colonia Águilas de Zaragoza, informó que gracias al programa logró reducir significativamente un adeudo acumulado por el servicio de agua.

“El monto de deuda era de 231 mil 178 pesos y, con el descuento aplicado, el adeudo quedó en 20 mil 518 pesos”.

La JMAS adelantó que la próxima edición del programa “Cerca de Ti” está prevista para finales de junio, como parte de la estrategia para acercar servicios y opciones de regularización a usuarios de distintos sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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