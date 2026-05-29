Presenta Sheinbaum a jóvenes que representarán a México en inauguración del Mundial 2026

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Cuatro jóvenes fueron seleccionadas para asistir a partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 tras participar en un concurso nacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó a las cuatro ganadoras del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, quienes asistirán a distintos encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026 como reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y pasión por el futbol.

Las seleccionadas fueron Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Tlaquilpa, Veracruz, quien acudirá al partido inaugural del próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el boleto 0001 otorgado por la titular del Ejecutivo federal; y Brianna Ameli Medina Cortez, de la alcaldía Iztapalapa, quien recibió un boleto cortesía del Gobierno de la Ciudad de México.

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También fueron reconocidas Karla Itzel Peña Vilchis, de la alcaldía Gustavo A. Madero, y Daira Yaretzi Díaz García, de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, quienes asistirán a encuentros programados en Guadalajara y Monterrey, respectivamente, con boletos proporcionados por la Secretaría de Turismo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó que las participantes representan valores como el esfuerzo, la disciplina y el compromiso, además de contribuir a visibilizar la participación de las mujeres en el futbol.

“No van a representar a la Presidenta o a la Jefa de Gobierno, van a representar a México y no hay más orgullo de todas y todos los mexicanos que ustedes nos representen”.

Sheinbaum informó además que el resto de las participantes será contactado para integrarse a futuras actividades deportivas y torneos impulsados por el Gobierno de México.

En el acto participaron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; así como representantes del ámbito deportivo y periodístico.

Rommel Pacheco destacó que las cuatro ganadoras fueron seleccionadas entre más de mil videos finalistas enviados al concurso. Asimismo, informó que en los torneos del denominado Mundial Social participaron más de 1.2 millones de niñas, niños y jóvenes, integrados en más de 96 mil equipos de 28 mil escuelas del país.

“Representan su propio esfuerzo, disciplina, pasión por el deporte y amor por lo que hacen”.

Durante la presentación también se dio a conocer la canción original “La niña futbolista”, escrita por Ignacio Silva, integrante del grupo Patita de Perro, e interpretada por la cantante Julieta Venegas.

Las jóvenes seleccionadas agradecieron la oportunidad de representar al país en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026 y alentaron a otras niñas y adolescentes a perseguir sus metas dentro y fuera del deporte.

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