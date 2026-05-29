Reconoce González Iñárritu llegada de una mujer a la Presidencia de México

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El cineasta destacó el significado social y cultural de que una mujer encabece el Poder Ejecutivo federal.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El cineasta y guionista mexicano Alejandro González Iñárritu consideró que la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República representa un avance significativo para el país y un hecho de relevancia histórica en materia de igualdad de género.

Durante una declaración pública, el director mexicano destacó la importancia de que una mujer ocupe por primera vez la titularidad del Poder Ejecutivo federal, al considerar que ello refleja transformaciones sociales de fondo en la vida pública nacional.

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González Iñárritu señaló que este hecho representa una oportunidad para fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y contribuir a la superación de prácticas culturales asociadas al machismo.

“Es un gran triunfo que haya una Presidenta”.

El realizador, reconocido internacionalmente por producciones cinematográficas galardonadas en distintos festivales y premios de la industria, resaltó además la capacidad, inteligencia y aportaciones de las mujeres en la construcción de la sociedad.

Durante su intervención, enfatizó que el liderazgo femenino debe ser reconocido como una parte fundamental del desarrollo político, social y cultural del país.

“La sabiduría que hay, la inteligencia, es un hecho”.

Las declaraciones del cineasta se suman a diversos posicionamientos públicos de personalidades de distintos ámbitos que han expresado opiniones sobre el significado histórico de la elección de la primera mujer en la Presidencia de México.

Claudia Sheinbaum asumió la titularidad del Ejecutivo federal tras las elecciones de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia contemporánea del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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