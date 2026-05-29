Regresa Enrique Inzunza al Senado tras licencia de 22 horas

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El legislador morenista retomará su escaño este viernes luego de separarse temporalmente en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, regresará a sus funciones legislativas este viernes 29 de mayo, luego de que la licencia temporal que solicitó para separarse de su cargo durara apenas unas horas.

La reincorporación fue notificada durante la sesión del Senado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, con lo que el legislador retomará su escaño tras ausentarse brevemente en medio de la controversia generada por las acusaciones formuladas en su contra por autoridades de Estados Unidos.

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La licencia fue presentada el jueves, en vísperas de las sesiones extraordinarias donde Morena y sus aliados requerían mantener la mayoría calificada para discutir reformas constitucionales y otros dictámenes prioritarios.

Al anunciar su separación temporal, Inzunza argumentó que la decisión respondía a la “embestida mediática” impulsada, según dijo, por sectores de oposición y medios de comunicación.

“Ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente quien participe en las sesiones de hoy y mañana”, escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, menos de un día después se confirmó su regreso a la Cámara Alta.

Inzunza permanece bajo la atención pública desde el pasado 29 de abril, cuando autoridades estadounidenses lo incluyeron en una acusación formal junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, el senador enfrenta señalamientos relacionados con tres cargos: conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armamento presuntamente vinculado a actividades de narcotráfico.

La acusación sostiene que Inzunza habría participado en reuniones con integrantes de la facción de “Los Chapitos” para establecer mecanismos de apoyo y protección institucional a cambio de beneficios políticos en Sinaloa.

El legislador ha rechazado las acusaciones y recientemente compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de las investigaciones abiertas en México tras los señalamientos formulados por el gobierno estadounidense.

Su retorno al Senado ocurre mientras continúan las indagatorias federales y en medio de la discusión política generada por los señalamientos contra diversos actores de Morena en Sinaloa.

Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ha informado sobre imputaciones penales en contra de Inzunza dentro del territorio nacional.