Renueva Sheinbaum acuerdo para mantener en 910 pesos la canasta básica

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Gobierno federal y 32 empresas refrendaron el PACIC para contener los precios de 24 productos esenciales durante seis meses.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) junto con 32 empresas proveedoras y cadenas de autoservicio, con el objetivo de mantener en 910 pesos el precio de la canasta básica integrada por 24 productos de consumo esencial.

El acuerdo contempla que las empresas participantes mantengan sin incrementos el costo de los productos incluidos en el programa durante los próximos seis meses, como parte de una estrategia para proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas frente a las presiones inflacionarias.

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Durante el acto realizado en Palacio Nacional, la mandataria federal reconoció la participación del sector privado y destacó que la colaboración entre empresas y gobierno ha permitido contener el impacto de factores económicos internacionales sobre los precios de alimentos y artículos básicos.

“Celebro este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio”.

Sheinbaum señaló que el PACIC se ha convertido en una referencia internacional por su enfoque de coordinación entre los sectores público y privado para mitigar los efectos de la inflación sobre el consumo familiar.

La titular del Ejecutivo también reconoció al sector gasolinero por mantener acuerdos orientados a estabilizar el precio de los combustibles, particularmente de la gasolina magna y el diésel.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó que la renovación del acuerdo refleja la capacidad de diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada para generar soluciones económicas que beneficien a la población.

Los representantes empresariales participantes destacaron que el PACIC ha permitido contribuir a la estabilidad de precios de productos esenciales y fortalecer el acceso de las familias a bienes de primera necesidad.

“La firma del PACIC renueva el compromiso del sector público y el privado con las familias mexicanas”.

El acuerdo incluye productos como carne de pollo, res, cerdo y pescado, huevo, leche, pan, harina de maíz para tortilla, frutas, verduras, azúcar, pastas, aceites vegetales, granos y artículos de higiene personal, considerados parte fundamental de la canasta básica de consumo en el país.

En la firma participaron integrantes del gabinete federal, representantes del Consejo Coordinador Empresarial, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, así como directivos de las 32 empresas que refrendaron su adhesión al programa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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