Aclara FGR que citatorio a Maru Campos buscaba recabar información y no procesarla penalmente

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El vocero de la Fiscalía General de la República afirmó que la inmunidad constitucional no impide que servidores públicos aporten datos en investigaciones federales

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el citatorio girado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tuvo como único propósito recabar información dentro de la investigación relacionada con la presencia de agentes estadounidenses en un operativo realizado en abril pasado en el municipio de Morelos.

Durante un mensaje a medios, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, señaló que tanto la mandataria estatal como el entonces fiscal general de Chihuahua fueron convocados para aportar elementos que permitieran esclarecer la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad dentro del territorio nacional.

“Se citó al fiscal general y a la gobernadora constitucional del estado con el único fin de conocer su testimonio para allegarse de elementos e integrarlos a la investigación acerca de la participación de dichos agentes extranjeros en actividades de seguridad en nuestro país”, expresó.

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La postura de la FGR surge luego de que la gobernadora denunciara públicamente una presunta persecución política y argumentara que el citatorio vulneraba la inmunidad constitucional inherente a su cargo.

Sin embargo, Lara López sostuvo que la protección constitucional de la que gozan determinados servidores públicos no impide su colaboración en investigaciones ministeriales cuando se requiere información para el esclarecimiento de hechos.

“Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora. Sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”, afirmó.

El funcionario federal informó además que la gobernadora no compareció personalmente ante el Ministerio Público Federal y únicamente entregó un escrito mediante el cual manifestó su negativa a proporcionar información dentro de la indagatoria.

“La mandataria estatal solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”, señaló.

La investigación se originó tras el hallazgo de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua, operativo que posteriormente reveló la participación de agentes de inteligencia estadounidenses.

El caso adquirió relevancia nacional después de que se confirmara la presencia de personal extranjero en la operación y de que dos de esos agentes fallecieran días después en un accidente carretero ocurrido en la sierra de Chihuahua.

La Fiscalía reiteró que mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de la intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano y establecer posibles responsabilidades.

Lara López agregó que la institución continuará informando sobre los avances de las indagatorias conforme lo permitan las etapas procesales y reiteró que las actuaciones se realizan bajo criterios de legalidad y transparencia.

“Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”, concluyó.