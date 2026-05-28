Preparan 42 eventos culturales para las Jornadas Villistas 2026 en Parral

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Las actividades conmemorarán a Pancho Villa y el 395 aniversario de la ciudad con la participación de 300 artistas.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal de Parral prepara 42 eventos culturales para las Jornadas Villistas 2026, festival que se desarrollará del 9 al 22 de julio y que este año estará dedicado tanto a la figura del general Francisco Villa como al 395 aniversario de la fundación de la ciudad.

El director de Cultura del Municipio, Carlos Silva, informó que en la programación participarán alrededor de 300 artistas provenientes de Parral, Ciudad Juárez y Ciudad de México.

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Las actividades se desarrollarán en distintos espacios culturales y recintos históricos de la ciudad, entre ellos el Pabellón Revolucionario, Casa Botello, Palacio Alvarado, Casa Stallforth, Teatro Gloria Campobello, Plaza de la Identidad, Foro Villista y Teatro Hidalgo.

Silva explicó que para esta edición se busca ofrecer una programación más diversa en comparación con años anteriores, incorporando espectáculos de teatro, música, danza y canto, además de actividades literarias y conferencias.

“Estamos generando un amplio abanico de opciones en cuanto a eventos”.

El funcionario indicó que algunos eventos podrían realizarse de manera simultánea con el propósito de ofrecer alternativas culturales para distintos públicos.

Asimismo, señaló que el presupuesto destinado para las actividades culturales asciende a un millón de pesos, recurso que será utilizado principalmente para la contratación y participación de artistas.

“Para este año se busca dar un giro a los eventos”.

Carlos Silva adelantó que actualmente se realizan los últimos ajustes a la cartelera oficial y será durante la próxima semana cuando se dé a conocer el programa completo de las Jornadas Villistas 2026.

Las Jornadas Villistas representan uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Parral y cada año reúnen actividades artísticas, históricas y conmemorativas relacionadas con la Revolución Mexicana y la figura de Francisco Villa.

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