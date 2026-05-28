Acusa Maru Campos persecución política de Morena y la 4T

Publicidad - LB2 -

La gobernadora de Chihuahua afirmó que existen motivaciones políticas detrás de los citatorios emitidos por la FGR.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que existe una consigna política en su contra por parte de Morena y de la denominada Cuarta Transformación, luego de los recientes citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una visita a Parral, la mandataria estatal señaló que los requerimientos judiciales tienen un trasfondo político y forman parte de una estrategia para obstaculizar su trabajo al frente del Gobierno del Estado.

- Publicidad - HP1

Campos Galván indicó que esta semana fue llamada a comparecer ante la FGR y que además recibió un nuevo citatorio para acudir este viernes 29 de mayo a la Ciudad de México, derivado de la reapertura del caso relacionado con el exgobernador Javier Corral.

“Tienen una consigna Morena y la 4T contra Maru Campos”.

La gobernadora sostuvo que el asunto relacionado con Corral ya había sido resuelto previamente y calificó la reapertura como parte de un juicio político en su contra.

Asimismo, afirmó que respondió al citatorio anterior pese a considerar que no se respetó la protección constitucional que le corresponde como titular del Poder Ejecutivo estatal.

“Pero no me voy a doblegar, ni me voy a rendir”.

El caso se relaciona con los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral en la Ciudad de México, acción que fue impedida por autoridades capitalinas.

Al ser cuestionada sobre una posible aspiración presidencial, Campos Galván respondió que actualmente su prioridad es desempeñar su labor como gobernadora.

La mandataria no confirmó si acudirá personalmente al nuevo citatorio programado para este viernes y señaló que el tema es atendido por su equipo jurídico.

“Morena quiere que no trabaje para que atienda sus citatorios”.

Las declaraciones se producen en medio del conflicto político y jurídico derivado de las investigaciones federales relacionadas tanto con el denominado “CIAgate” como con la reapertura del caso promovido por Javier Corral.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.