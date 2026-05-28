Ciencia a favor de la humanidad.

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En estos días en que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico suelen discutirse desde el miedo, la desconfianza o incluso como parte del deterioro de la humanidad, la entrevista en Voces y Visión con la Dra. Amanda Carrillo Castillo, investigadora de la UACJ, permitió conocer una historia completamente distinta.

Una historia donde la tecnología no busca reemplazar a las personas, sino ayudarlas. Donde la innovación tiene como objetivo mejorar la salud, facilitar diagnósticos y transformar la vida de quienes diariamente enfrentan enfermedades crónicas y tratamientos complejos.

Escuchar hablar sobre electrónica flexible, biosensores y nuevas tecnologías aplicadas a la salud inevitablemente lleva a imaginar un futuro distinto. Un futuro donde monitorear enfermedades pueda ser menos doloroso, menos invasivo y mucho más accesible para millones de personas.

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Mientras avanzaba la entrevista, no podía dejar de pensar en todas las posibilidades que abre este tipo de investigación. Pero sobre todo, pensaba en las personas, en quienes viven todos los días con enfermedades crónicas, en quienes dependen de monitoreos constantes, en quienes enfrentan la preocupación diaria de un diagnóstico, un tratamiento o el desgaste físico y emocional que representa cuidar permanentemente la salud.

La ciencia adquiere un un sentido profundamente humano porque con cada biosensor, cada dispositivo inteligente o cada desarrollo tecnológico, existe la posibilidad real de mejorar la vida de alguien.

La posibilidad de detectar una enfermedad a tiempo, reducir complicaciones o facilitar la rutina de pacientes y familias enteras.

La Dra. Amanda Carrillo Castillo explicó durante la entrevista cómo estas investigaciones buscan precisamente construir herramientas más útiles, más accesibles y menos invasivas para el monitoreo de la salud y escuchar que este trabajo también se desarrolla desde Ciudad Juárez genera orgullo, pero también esperanza.

Muchas veces vemos la tecnología solamente como innovación, modernidad o avance científico pero cuando se aplica al cuidado de la salud, la tecnología se convierte en algo mucho más importante en una oportunidad para vivir mejor.

Por eso toma tanto sentido que se destinen tiempo, talento, investigación y todos los recursos posibles al desarrollo científico enfocado en la atención médica porque pocas cosas pueden estar por encima del bienestar de las personas.

La salud debería ser uno de los temas más sensibles en cualquier sociedad; por ello, resulta valioso reconocer el trabajo de investigadores, científicos y universidades que continúan apostando por desarrollar soluciones reales desde el conocimiento y la innovación.

La entrevista con la Dra. Amanda Carrillo Castillo dejó precisamente esa sensación de entender que la ciencia no solamente construye tecnología, también puede construir esperanza, tranquilidad y mejores condiciones de vida para miles de familias.

Ahí es donde la investigación encuentra su mayor valor.

Nora Sevilla Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.