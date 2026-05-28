Desde el Norte vamos a desarmar la tecnodictadura de los datos biométricos y registro de celulares

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Hay lugares donde la libertad es una batalla heredada de generación en generación. Ciudad Juárez, las ciudades de nuestro Norte están hechas de madres que despidieron hijos rumbo a la Revolución, de hombres que dejaron la vida defendiendo la dignidad y de pueblos enteros que aprendieron que hay momentos en los que callar equivale a rendirse.

El viento del desierto carga todavía el eco de aquellos que se negaron a vivir arrodillados. Aquí, en el Norte, la patria nunca fue comodidad; fue resistencia. Cada calle de Ciudad Juárez, cada rincón de Chihuahua, guarda la memoria de quienes se enfrentaron al abuso, al centralismo y a los tiranos cuando parecía imposible derrotarlos.

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Por eso esta tierra jamás ha tenido miedo. Porque cuando México enfrentó noches oscuras, fue el Norte quien prendió la llama. Y hoy, otra vez, nos toca dar la batalla más importante de nuestra generación.

La batalla contra la tecnodictadura de los datos biométricos y el registro de celulares.

El régimen de Morena quiere construir un país donde el ciudadano viva vigilado, rastreado y condicionado. Quieren tus huellas, tu rostro, tu iris, tu información personal y el acceso absoluto a tu vida digital. Quieren que el ciudadano tenga miedo de disentir porque el régimen pueda saber quién eres, dónde estás y qué haces.

Pero se toparon con un pueblo que decidió resistir. Somos millones los mexicanos que hemos dado esta batalla frontal, sin titubeos y sin miedo. Millones que entendimos que la libertad no se negocia. Millones que decidimos no entregar el futuro de nuestros hijos al régimen.

Hemos emprendido la defensa jurídica gratuita de miles de mexicanos de bien mediante amparos contra estas violaciones a los derechos fundamentales. Hemos acompañado a ciudadanos amenazados y presionados para entregar sus datos personales. Hemos levantado una red de resistencia legal para defender a quienes se niegan a someterse a esta tecnodictadura.

También hemos presentado iniciativas para echar abajo el registro automático y sin autorización de líneas celulares. Para impedir que cualquier institución pública o privada pueda exigir datos biométricos a cambio de un servicio. Para que ningún mexicano vuelva a ser chantajeado con su propia identidad.

Y hemos dado un paso aún más importante: impulsar el derecho a la objeción de conciencia para que cualquier ciudadano pueda negarse legalmente a entregar sus datos biométricos sin ser perseguido, amenazado o excluido por el régimen.

Porque ningún gobierno tiene derecho a tratar a ciudadanos libres como sospechosos permanentes.

Y lo digo con claridad: estamos ganando esta batalla. La desesperación del régimen es prueba de ello. Cada día recurren a más amenazas, más presión y más abusos porque saben que millones de mexicanos están despertando. Porque saben que la resistencia crece. Porque saben que el pueblo de México está empezando a comprender el verdadero peligro de entregar su privacidad y su libertad al poder político.

Por eso hoy debemos resistir con más fuerza que nunca. Resistir en los tribunales. Resistir en las calles. Resistir en la conciencia. Resistir en cada hogar donde todavía exista alguien dispuesto a defender su libertad.

Que nadie se rinda. Que nadie agache la cabeza. Que nadie permita que el miedo le robe aquello que generaciones enteras defendieron con sangre.

Que vuelva a levantarse el espíritu indomable del Norte. Porque así como Chihuahua y Ciudad Juárez enfrentaron tiranos en el pasado, hoy volvemos a encabezar la defensa de México.

Mientras exista Chihuahua, mientras exista un chihuahuense dispuesto a resistir, esta nación jamás será una tecnodictadura.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.