Respalda Brighite Granados reforma para anular elecciones por intervención extranjera

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La dirigente estatal de Morena en Chihuahua afirmó que existen riesgos de injerencia externa en procesos electorales mexicanos.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, respaldó la propuesta de reforma orientada a anular elecciones en casos de intervención extranjera y sostuvo que existen riesgos reales de injerencia externa en los procesos democráticos de México.

La dirigente morenista afirmó que el país debe fortalecer mecanismos legales para proteger la soberanía nacional y evitar cualquier influencia extranjera en las decisiones electorales.

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Granados señaló que uno de los ejemplos que, a su juicio, evidencia estos riesgos es el caso relacionado con la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, asunto que consideró aún no ha sido aclarado por la gobernadora María Eugenia Campos.

“Sí existe un riesgo de intervención extranjera en los procesos electorales de México”.

La líder estatal de Morena indicó que será necesario avanzar en legislación secundaria para definir con precisión qué se entenderá como intervención extranjera y establecer mecanismos legales para acreditar posibles casos de injerencia.

Asimismo, sostuvo que la reforma busca impedir influencias externas tanto políticas como financieras dentro de procesos electorales nacionales.

“En México elegimos los mexicanos. Ningún actor externo puede ni debe influir en las decisiones democráticas”.

Granados también hizo referencia a organizaciones civiles que, según dijo, habrían recibido financiamiento del extranjero y posteriormente respaldaron candidaturas de oposición en el país.

La dirigente señaló que el debate debe centrarse en garantizar certeza electoral y proteger la voluntad ciudadana frente a intereses externos.

“Se trata de un tema de soberanía nacional, certeza electoral y respeto a la voluntad del pueblo de México”.

Las declaraciones se producen en medio de la discusión nacional sobre reformas relacionadas con seguridad, soberanía y presunta intervención extranjera en asuntos políticos y electorales de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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