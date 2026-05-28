Asume Sixto Duarte suplencia en el Senado por Campeche

Publicidad - LB2 -

El abogado chihuahuense y dirigente nacional del PRI rindió protesta como suplente de Pablo Angulo para participar en votaciones clave de reformas constitucionales

Ciudad de México (ADN/Staff) – El priista chihuahuense Sixto Duarte Álvarez rindió protesta este miércoles como senador de la República, luego de que Pablo Guillermo Angulo Briceño solicitara licencia temporal al cargo durante el actual periodo extraordinario de sesiones.

Duarte Álvarez se incorporó al Grupo Parlamentario del PRI en la LXVI Legislatura y participará en la discusión y votación de diversos temas legislativos de alto impacto nacional.

- Publicidad - HP1

La protesta de ley se realizó en el Pleno del Senado junto con otros legisladores suplentes convocados para cubrir licencias temporales solicitadas por senadores de distintas fuerzas políticas.

Entre los asuntos que se discutirán durante el periodo extraordinario se encuentran modificaciones a la reforma judicial relacionadas con la elección de jueces y magistrados, mecanismos para impedir candidaturas vinculadas con actividades delictivas y propuestas en materia electoral impulsadas por Morena.

La llegada del político chihuahuense ocurre en un momento de alta relevancia legislativa, ya que varias de las iniciativas requieren mayoría calificada para su aprobación.

Sixto Duarte actualmente se desempeña como secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y cuenta con experiencia tanto en el ámbito legislativo estatal como federal.

De acuerdo con su trayectoria pública, ha ocupado cargos como diputado local y diputado federal, además de contar con estudios de maestría en Administración Pública.

La suplencia corresponde a la fórmula encabezada por Pablo Angulo Briceño, senador priista por representación proporcional originario de Campeche.

Durante la misma sesión también rindieron protesta otros suplentes convocados por distintas bancadas, entre ellos Omar López Campos, quien asumió temporalmente el escaño del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, de Sinaloa.

La integración temporal de suplentes busca garantizar la participación de los grupos parlamentarios en las votaciones previstas para los próximos días dentro del periodo extraordinario del Congreso de la Unión.