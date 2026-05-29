Conmemoran legado de periodistas asesinados y desaparecidos en Plaza del Periodista

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El acto rindió homenaje a comunicadores víctimas de la violencia y recordó la importancia de la libertad de expresión en México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del gremio periodístico y representantes de organizaciones de comunicación participaron en la ceremonia conmemorativa realizada en la Plaza del Periodista, donde se recordó a periodistas asesinados y desaparecidos en México, así como a comunicadores juarenses cuyo legado forma parte de la historia informativa de la frontera.

Durante el acto se destacó que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, con decenas de profesionales de la comunicación asesinados en las últimas décadas y al menos 25 periodistas reportados como desaparecidos a nivel nacional.

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Los participantes recordaron a periodistas como Hermelinda “Linda” Bejarano León, Armando Rodríguez Carreón, Javier Moya Muñoz, Héctor Javier Salinas Aguirre y Miroslava Breach Velducea, cuyos casos se han convertido en referentes de la violencia contra la prensa en el país.

Asimismo, se resaltó el valor histórico de la Plaza del Periodista como espacio de memoria colectiva, donde permanecen inscritos los nombres de 185 periodistas juarenses, considerados parte fundamental del patrimonio cultural y periodístico de Ciudad Juárez.

Durante la ceremonia se realizó un homenaje póstumo a José María Torres Evans, Gabriel Simental Sánchez, Emilio Gutiérrez de Alba, Rubén Villalpando Moreno, Luis Ángel Covarrubias Navarro, Rubén Moreno Valenzuela, Gerardo Murillo Rodríguez, Federico Solano Jurado, Gonzalo Carlos Flores y David Cruz Hinojos “El Gato”, cuyos nombres fueron incorporados al recinto conmemorativo.

“Callaron sus voces, pero no pudieron callar la verdad ni la libertad de expresión”.

El mensaje también recordó la figura del periodista Manuel Buendía Tellezgirón, asesinado el 30 de mayo de 1984, cuyo caso es considerado uno de los episodios más emblemáticos en la historia de la libertad de expresión en México. Este año coincide además con el centenario de su nacimiento.

Se destacó que hace 42 años la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez realizó una movilización en protesta por el asesinato de Buendía, partiendo del centro de la ciudad hacia el monumento conocido como “El Papelerito”, símbolo local de la defensa de la libertad de expresión.

“Presentes, hoy y siempre”.

Los organizadores señalaron que la recuperación de la Plaza del Periodista representa la preservación de un espacio dedicado a la memoria de quienes ejercieron el periodismo en Ciudad Juárez y al reconocimiento de su contribución a la vida pública y democrática de la comunidad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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