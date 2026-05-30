Conocen estudiantes de la URN proceso de reutilización del agua en planta tratadora de la JMAS

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Alumnos de preparatoria recorrieron la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Parque Central para conocer el reúso del recurso hídrico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes de la preparatoria URN visitaron las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Parque Central, como parte de una actividad organizada por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para promover la educación hídrica y la conciencia sobre el uso responsable del agua.

Durante el recorrido, personal especializado explicó a los jóvenes el proceso que sigue el agua residual desde su llegada a la planta hasta su tratamiento y posterior reutilización en distintos espacios de la ciudad.

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El coordinador de la planta, Ángel Quezada, informó que los estudiantes conocieron el funcionamiento de la denominada línea morada, infraestructura que permite distribuir agua tratada para el riego de áreas verdes, parques, jardines y para actividades industriales, reduciendo así el consumo de agua potable.

“Les enseñamos el uso que se le da al agua tratada, el funcionamiento de la línea morada, el uso que se le da en parques, lagos, la industria maquiladora y otros espacios”.

La visita tuvo como propósito acercar a los estudiantes a los procesos de saneamiento y reúso del agua, una práctica considerada estratégica para una ciudad ubicada en una región desértica como Ciudad Juárez.

El personal de la JMAS destacó que este tipo de actividades permiten que las nuevas generaciones comprendan la importancia de preservar los recursos hídricos y conozcan el trabajo técnico que se realiza para aprovechar de manera eficiente el agua residual.

Por su parte, docentes de la preparatoria señalaron que la experiencia permitió a los alumnos conocer de primera mano el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y reflexionar sobre las acciones necesarias para proteger el sistema de tratamiento.

“Pedirle a la comunidad que no tire toallitas húmedas ni otros residuos que puedan entorpecer el proceso a desarrollar para el reúso del agua”.

Durante la visita también se explicó el impacto que generan los residuos sólidos y desechos domésticos en los procesos de saneamiento, así como los costos operativos asociados a su retiro y manejo.

La JMAS informó que continuará impulsando recorridos educativos y actividades de divulgación para fortalecer la cultura del cuidado del agua entre estudiantes de distintos niveles académicos y fomentar una mayor conciencia sobre la importancia del reúso de este recurso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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