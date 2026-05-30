Confía Pérez Cuéllar en amplia asistencia para mensaje de Sheinbaum en Ciudad Juárez

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El alcalde invitó a la ciudadanía a acudir a la Plaza de la Mexicanidad, donde se instalarán pantallas para seguir el informe de la presidenta.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar expresó su confianza en que habrá una importante participación ciudadana durante la transmisión pública del informe que ofrecerá este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral de 2024.

El Gobierno Municipal instalará pantallas gigantes en la Plaza de la Mexicanidad para proyectar en vivo el mensaje de la mandataria federal, en un evento abierto a la población juarense.

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Durante declaraciones a medios de comunicación, el alcalde señaló que percibe un ambiente favorable para la convocatoria y consideró que la asistencia será significativa.

“Honestamente creo que va a haber una gran convocatoria, veo un gran ambiente”.

Pérez Cuéllar invitó a quienes planean asistir a llegar con anticipación para facilitar el acceso al recinto y evitar contratiempos derivados de la concentración de personas.

El edil explicó que las dependencias municipales de Protección Civil, Seguridad Pública y Coordinación General de Seguridad Vial participarán en el operativo habitual para este tipo de eventos masivos, aunque precisó que no se contemplan medidas extraordinarias.

“Pues que se vayan temprano porque va a haber bastante gente”.

El presidente municipal destacó que el horario dominical favorecerá la movilidad de los asistentes, debido a que el flujo vehicular suele ser menor durante ese día, lo que permitirá una operación más ágil de los servicios y dispositivos de apoyo.

Aunque evitó ofrecer una estimación específica sobre el número de asistentes, indicó que espera una importante concentración de personas interesadas en seguir el mensaje presidencial desde la Plaza de la Mexicanidad.

La transmisión forma parte de los eventos organizados en distintos puntos del país para seguir el informe de rendición de cuentas que ofrecerá la titular del Ejecutivo federal, en el que se prevé un balance de las acciones emprendidas por su administración.

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