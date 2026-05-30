Realiza DABA jornada gratuita de esterilización masiva en Riberas del Bravo

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La campaña atendió cerca de 380 perros y gatos y forma parte de las acciones para controlar la población animal en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevó a cabo este sábado una jornada gratuita de esterilización masiva en el Centro Comunitario Riberas del Bravo, donde se programó la atención de aproximadamente 380 perros y gatos.

La actividad fue encabezada por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien destacó la participación ciudadana en este tipo de campañas y señaló que las esterilizaciones contribuyen a reducir la cantidad de animales que eventualmente podrían permanecer en situación de calle.

“Vamos hacer un cálculo aproximado de cuantas mascotas no estarán en las calles a raíz de estas esterilizaciones”.

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El alcalde reconoció el trabajo del personal de DABA y afirmó que las jornadas continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad como parte de la estrategia municipal de bienestar animal.

Por su parte, la directora de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que durante la administración anterior se realizaron alrededor de 13 mil esterilizaciones, mientras que en 2025 se efectuaron 10 mil procedimientos. Añadió que en lo que va de la presente administración se han concretado 11 mil esterilizaciones y la meta para este año es alcanzar otras 8 mil.

Las intervenciones son completamente gratuitas y se realizan con recursos del Gobierno Municipal para atender tanto a perros como a gatos, con el propósito de promover la tenencia responsable de mascotas y disminuir la reproducción no controlada.

La funcionaria explicó que, debido a la alta demanda, en esta ocasión no se implementó un sistema de registro previo, lo que provocó que desde las primeras horas de la mañana se alcanzara la capacidad máxima de atención.

“Este es un gran cambio que ha tenido la ciudadanía, ya que saben que al esterilizar a sus mascotas, no tendrán más crías en caso de que se salgan de sus casas”.

Arredondo Salinas destacó que en estas jornadas es frecuente la participación de ciudadanos que trasladan animales comunitarios o mascotas de vecinos para que sean esterilizados, contribuyendo así al control de la población animal en distintas colonias de la ciudad.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal informó que las campañas continuarán este domingo en la Escuela Secundaria Federal número 7, ubicada en la colonia 16 de Septiembre, donde se ofrecerá el mismo servicio gratuito para la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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