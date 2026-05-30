Conmemoran en Ciudad Juárez el Día Municipal de la Esclerosis Múltiple

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Autoridades y pacientes impulsan acciones de concientización para visibilizar esta enfermedad neurodegenerativa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal y el colectivo EM en Movimiento conmemoraron este viernes el Día Municipal de la Esclerosis Múltiple con actividades orientadas a visibilizar este padecimiento y promover una mayor comprensión sobre los desafíos que enfrentan las personas que viven con esta enfermedad.

Durante el evento, integrantes del colectivo destacaron la importancia de sensibilizar a la población sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso central y cuyos síntomas pueden variar considerablemente entre los pacientes.

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Karina Orozco Delgado, integrante de EM en Movimiento, señaló que uno de los principales objetivos de la conmemoración es generar empatía y solidaridad hacia quienes enfrentan diariamente las consecuencias de este padecimiento, que en algunos casos requiere el uso de sillas de ruedas, bastones, andadores u otros apoyos para la movilidad.

“Lo que más necesitamos es solidaridad, hay compañeros que requieren pañales, bastones, sillas de ruedas y otros apoyos que son indispensables para su vida diaria”.

La activista explicó que muchas de las dificultades asociadas con la enfermedad no son visibles para la sociedad, por lo que consideró fundamental fortalecer la difusión de información y fomentar el apoyo comunitario hacia los pacientes y sus familias.

Gracias a donaciones ciudadanas, el colectivo ha logrado entregar pañales, sillas de ruedas y diversos artículos de apoyo a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad derivadas de la enfermedad. Aunque actualmente no cuentan con una asociación formalmente constituida, mantienen actividades de acompañamiento y gestión de apoyos a través de sus redes sociales.

Como parte de las acciones de concientización, este sábado 30 de mayo se realizará una carrera recreativa y competitiva en el Parque Extremo, con salida programada a las 7:00 de la mañana y una participación estimada de alrededor de 800 corredores.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, recordó que el Cabildo de Ciudad Juárez estableció el 29 de mayo como el Día Municipal de la Esclerosis Múltiple, con el propósito de mantener vigente la difusión de información sobre este padecimiento y las necesidades de quienes lo enfrentan.

“Queremos que la ciudadanía conozca qué es la esclerosis múltiple y las necesidades que enfrentan quienes viven con ella”.

Las autoridades municipales señalaron que la conmemoración busca consolidar una cultura de inclusión, información y apoyo social para las personas diagnosticadas con esta enfermedad, promoviendo actividades permanentes de sensibilización en la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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