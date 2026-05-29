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Buscan endurecer sanciones por tirar escombros y basura en la vía pública

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Regidores analizan elevar multas hasta 120 UMA y arrestos administrativos de hasta 36 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos continúan con el análisis de modificaciones al reglamento municipal para endurecer sanciones contra quienes tiren escombro, basura o residuos en calles, espacios públicos y predios baldíos.

El coordinador de la comisión, Hugo Avitia, informó que las mesas de trabajo se realizan con distintas dependencias municipales para construir una propuesta consensuada que permita incrementar multas y arrestos administrativos.

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Las modificaciones contemplan elevar las sanciones económicas hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de ampliar los arrestos administrativos hasta por 36 horas.

“Queremos que la ciudadanía sepa que ya no va a ser tan fácil tirar escombro ni residuos en la calle o en los predios”.

Avitia explicó que las dependencias trabajan en criterios para definir las sanciones de acuerdo con la cantidad, peso o tonelaje de los residuos depositados ilegalmente.

El regidor señaló que el objetivo es responder al aumento de reportes ciudadanos por disposición indebida de basura y escombros, así como fortalecer programas de denuncia impulsados por la Dirección de Limpia.

Las medidas no solo estarían dirigidas a particulares, sino también a empresas medianas y grandes detectadas en prácticas irregulares de disposición de residuos.

“Queremos una ciudad más limpia y ordenada, y para ello es necesario fortalecer el reglamento y aplicar las sanciones correspondientes”.

En la próxima reunión se integrará la Comisión Edilicia de Gobernación para cerrar acuerdos y posteriormente presentar la propuesta ante el Cabildo para su análisis y eventual aprobación.

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