Impulsan regidores proyectos culturales para fortalecer comunidades del Valle de Juárez

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Buscan ampliar las actividades artísticas y recreativas para niñas, niños y jóvenes de la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas analizaron proyectos culturales que actualmente se desarrollan en el Valle de Juárez, así como las necesidades existentes para fortalecer la oferta artística y educativa en esa región.

La coordinadora de la comisión, la regidora Mayra Karina Castillo Tapia, informó que durante la reunión participaron representantes de comunidades del Valle de Juárez, quienes presentaron diversas iniciativas enfocadas en la promoción de la cultura, el arte y la convivencia comunitaria.

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Entre las asistentes estuvieron las maestras Bianca Castillo y Georgina Gamboa, quienes colaboran en proyectos culturales, escolares y artísticos dirigidos a habitantes de distintas localidades vallejuarenses.

Durante el encuentro se destacó la importancia de espacios como el Museo Regional del Valle de Juárez, la Biblioteca Pública y diversas actividades al aire libre que forman parte de la oferta cultural disponible para la población.

La regidora señaló que uno de los principales objetivos es ampliar las opciones de participación para personas de todas las edades, especialmente para las juventudes, que actualmente cuentan con limitadas alternativas de desarrollo artístico y recreativo en la región.

“Uno de los objetivos es enriquecer la oferta cultural existente para que personas de todas las edades puedan participar”.

Las representantes de los proyectos culturales solicitaron apoyo para mejorar la infraestructura de los espacios ya existentes y desarrollar nuevas actividades que permitan atraer a más jóvenes a las expresiones artísticas y culturales.

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer programas educativos y comunitarios que contribuyan a preservar la identidad cultural de las comunidades del Valle de Juárez.

“Buscaremos fortalecer la labor educativa, cultural y artística en las comunidades del Valle de Juárez”.

Castillo Tapia informó que en la reunión también participó el regidor José Mauricio Padilla, con quien acordó impulsar mecanismos de colaboración para respaldar las actividades culturales y educativas que se realizan en esta zona del municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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