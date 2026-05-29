Exhorta Seguridad Vial a extremar precauciones por carrera contra la esclerosis múltiple

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Autoridades implementarán cierres viales y un operativo especial para resguardar a los participantes del evento deportivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial anunció un operativo especial de resguardo con motivo de la carrera “Esclerosis múltiple en movimiento 2026”, por lo que exhortó a los automovilistas a tomar precauciones y considerar rutas alternas durante el desarrollo del evento.

La corporación informó que el dispositivo iniciará a las 7:00 de la mañana del sábado 30 de mayo y contará con la participación de 12 policías viales y seis unidades para garantizar la seguridad de corredores y asistentes.

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Como parte de las medidas de control vehicular, se realizarán cierres temporales en los cruces de la avenida Rafael Pérez Serna con Heroico Colegio Militar, así como en la intersección de la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Costa Rica.

Las autoridades indicaron que el tránsito sobre la avenida Heroico Colegio Militar, en ambos sentidos de circulación, será desviado hacia vialidades alternas mientras se desarrolla la actividad deportiva.

Ante estas condiciones, se recomendó a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y atender en todo momento las indicaciones emitidas por los agentes de Seguridad Vial.

“Se hace un llamado a tomar las medidas necesarias para evitar congestionamientos en estas áreas”.

La dependencia recordó la importancia de respetar los señalamientos de tránsito, ceder el paso a peatones y evitar conducir a exceso de velocidad para reducir riesgos durante el operativo.

La carrera forma parte de las actividades de concientización sobre la esclerosis múltiple y reunirá a participantes en un recorrido que será resguardado por personal operativo de la corporación.

“La corporación trabaja por una mejor cultura vial”.

Seguridad Vial reiteró que estas acciones buscan proteger a los asistentes y fomentar una movilidad ordenada y segura en los distintos eventos que se realizan en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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