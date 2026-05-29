Presenta Municipio guía para apoyar a personas migrantes y refugiadas en Juárez

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La herramienta reúne información básica sobre servicios, derechos y atención para quienes se encuentran en situación de movilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal presentó la Guía para Personas Migrantes, Refugiadas y en Movilidad, una herramienta diseñada para brindar orientación y facilitar el acceso a servicios, información y mecanismos de apoyo para quienes llegan a Ciudad Juárez en contexto de movilidad humana.

La presentación se realizó en el albergue Felipe Ángeles, donde autoridades municipales, representantes de organismos internacionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil destacaron la importancia de contar con instrumentos accesibles para atender las necesidades de esta población.

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La coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo González, explicó que la guía fue desarrollada con el acompañamiento de especialistas y validada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el propósito de ofrecer información práctica y de fácil consulta.

“Fue pensada como un respiro para una persona que se encuentra en situación de movilidad”.

La funcionaria señaló que el material fue diseñado en un formato compacto para facilitar su transporte y consulta, además de contar con características físicas que permiten su conservación incluso en condiciones adversas.

La guía incluye información con perspectiva de infancia, enfoque de género e inclusión, así como directorios de servicios básicos, números de emergencia y referencias para acceder a apoyo psicológico, médico y orientación legal.

Por su parte, el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes, destacó que la movilidad humana es un fenómeno permanente que requiere respuestas institucionales coordinadas y mecanismos que faciliten el acceso a información y servicios.

El cónsul general de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León, reconoció la coordinación existente entre autoridades, organismos internacionales y sociedad civil para atender a las personas en movilidad que llegan a la región fronteriza.

“Siempre he destacado la receptividad que tiene la ciudadanía juarense para la comunidad en movilidad”.

Durante el evento, la representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Miriam Peña, señaló que Ciudad Juárez es un punto estratégico dentro de los flujos migratorios y destacó que el acceso a información clara y confiable puede marcar una diferencia significativa para las personas que buscan protección, oportunidades o reunificación familiar.

La guía forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer la atención integral a personas migrantes, refugiadas y en movilidad, mediante herramientas que promuevan una movilidad más segura, ordenada y con pleno respeto a los derechos humanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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