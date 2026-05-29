Realizará DABA campaña gratuita de esterilización este fin de semana

Publicidad - LB2 -

La atención será sin registro previo y estará limitada a unas 250 mascotas en dos sedes de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevará a cabo este fin de semana una campaña gratuita de esterilización de mascotas en distintos puntos de Ciudad Juárez.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que el sábado 30 de mayo el servicio se ofrecerá en el Centro Comunitario Riberas del Bravo, ubicado en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 8.

- Publicidad - HP1

El domingo 31 de mayo, la jornada se realizará en la Escuela Secundaria Federal 7, localizada en la calle Isla Terranova, en la colonia 16 de Septiembre.

En ambos casos, la atención iniciará a las 7:00 de la mañana y, por esta ocasión, no será necesario realizar registro previo.

La funcionaria indicó que se atenderá a alrededor de 250 mascotas, por lo que pidió a las personas interesadas acudir con anticipación y cumplir con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones para el procedimiento se encuentran que los animales tengan 12 horas de ayuno, no presenten garrapatas, estén en buen estado de salud, sean mayores de tres meses y, en el caso de las hembras, que no estén lactando.

“Los requisitos para someter a los animalitos a este procedimiento son: 12 horas de ayuno, buen estado de salud, sin garrapatas, si son hembras no lactando, deben ser mayores de tres meses, llevarlos con correa y los gatos en transportadora”.

Arredondo Salinas señaló que durante la actual administración se han esterilizado 11 mil 13 mascotas, además de brindar apoyo a 33 rescatistas mediante estos procedimientos.

La dependencia municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para participar en estas campañas, orientadas a promover la tenencia responsable y contribuir al control de la población animal en la ciudad.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.