Fortalecen áreas verdes con reforestación en la avenida Tecnológico

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Parques y Jardines plantó 80 árboles palo verde como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó una jornada de reforestación sobre la avenida Tecnológico, en el tramo comprendido entre la avenida Manuel Clouthier y la calle Camargo, como parte de las acciones para mejorar el entorno urbano.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que durante los trabajos fueron plantados 80 árboles tipo palo verde, especie que contribuirá al mejoramiento ambiental y a la imagen de uno de los principales corredores viales de la ciudad.

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La jornada se llevó a cabo en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, quien ha participado en labores similares de reforestación en camellones y espacios públicos de distintos sectores.

La semana pasada, el legislador colaboró en una intervención sobre la avenida De los Aztecas, como parte de un programa orientado a ampliar las áreas verdes y fomentar la participación ciudadana.

Zamarrón Saldaña destacó la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades, representantes populares y ciudadanía para impulsar proyectos que generen beneficios ambientales directos para las familias juarenses.

El funcionario municipal señaló que estas acciones forman parte del compromiso de mantener una ciudad más limpia, sustentable y con mejores espacios públicos para la comunidad.

Por su parte, Pérez Cuéllar indicó que las jornadas de reforestación continuarán en distintas vialidades de Ciudad Juárez, con el propósito de mejorar la imagen urbana y promover el cuidado de los espacios comunes.

El proyecto contempla la intervención de más de 40 vialidades en diferentes puntos de la ciudad, algunas de las cuales podrían requerir hasta mil árboles, como la avenida Villarreal Torres.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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