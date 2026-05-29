Reconoce SSPM a 60 agentes destacados y a cuatro policías por 20 años de servicio

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Los elementos recibieron estímulos económicos, despensas y condecoraciones por su desempeño y trayectoria en la corporación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reconoció a 60 elementos operativos como “Policías del Mes”, además de distinguir a cuatro agentes por cumplir 20 años de servicio dentro de la corporación.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la Academia Municipal de Policía, donde los agentes recibieron reconocimientos y estímulos económicos por acciones destacadas realizadas durante abril, entre ellas intervenciones relevantes, detenciones y actos considerados sobresalientes en el cumplimiento de sus funciones.

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La corporación informó que el programa busca incentivar el compromiso, la dedicación y el profesionalismo de quienes diariamente participan en las labores de seguridad pública en la ciudad.

Además de los reconocimientos mensuales, cuatro policías fueron condecorados con el distintivo al mérito por la perseverancia, en reconocimiento a dos décadas de servicio dentro de la institución.

Durante el evento, representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y de una cadena comercial local entregaron despensas a los elementos homenajeados como muestra de respaldo a su labor en beneficio de la comunidad.

“Con compromiso y vocación han demostrado un gran desempeño en sus labores”.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, exhortó a los agentes a continuar desempeñando sus funciones con responsabilidad y profesionalismo, manteniendo el compromiso de proteger a la ciudadanía.

La SSPM destacó que este tipo de acciones forman parte de las estrategias orientadas a fortalecer la motivación y el sentido de pertenencia entre los integrantes de la corporación.

“La Secretaría de Seguridad Pública Municipal busca fortalecer la motivación y el reconocimiento al trabajo de los agentes”.

Las autoridades señalaron que el reconocimiento al desempeño policial constituye una herramienta para incentivar la excelencia operativa y valorar el esfuerzo de quienes participan en las tareas de prevención, vigilancia y atención a la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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