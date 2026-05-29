Refuerza Obras Públicas bacheo en vialidades del suroriente de Juárez

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Cuadrillas municipales repararon 279 baches y rehabilitaron más de mil metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas intensificó durante la última semana los trabajos de bacheo en el suroriente de la ciudad, como parte de las acciones complementarias a las Cruzadas por la Paz y Atención a las Causas.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que cuadrillas municipales y empresas contratadas trabajan en el corte de pavimento dañado para posteriormente realizar las reparaciones correspondientes.

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Durante esta semana se atendieron vialidades como Senderos de San Isidro, Sendero del Carmen, Federico de la Vega, bulevar Manuel Talamás Camandari y Fundadores de América.

En esos puntos se repararon 279 baches, con una superficie rehabilitada de mil 25 metros cuadrados de carpeta asfáltica.

El funcionario señaló que también se realizaron labores en otros sectores de la ciudad, como las calles Mar de Japón, Paseos de Oriente, Regina, Valle Grande, Agapito Terán y Júmanos.

González García destacó que estas acciones continuarán en diferentes zonas para atender daños en la carpeta asfáltica y mejorar las condiciones de movilidad.

La dependencia municipal indicó que el objetivo es contar con vialidades más seguras para automovilistas y peatones, especialmente en sectores con alta circulación vehicular.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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