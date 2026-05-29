Quedan listos pugilistas para función de campeonato mundial en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La cartelera contará con 16 peleas profesionales y combates amateurs desde la tarde del sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los boxeadores que integran la cartelera de WCF World Championship Fights superaron la ceremonia oficial de pesaje y quedaron listos para subir al cuadrilátero este sábado 30 de mayo en una función que reunirá a exponentes locales, nacionales y figuras emergentes del pugilismo.

La pelea estelar enfrentará al campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, Gabriel “Torito” Muñoz, y al retador Sergio “Diablito” Santana, quienes registraron un peso de 55.300 kilogramos, cumpliendo con el límite establecido para el combate titular.

- Publicidad - HP1

En la contienda semifinal, Ricardo “El Ram” Ramírez y Usiel “Muñeco” Belman también marcaron idéntico peso, 63.800 kilogramos, por lo que su enfrentamiento quedó oficialmente confirmado.

La función incluirá además la participación de boxeadores como Edwin “DJ” Villalobos, Isaac Rodríguez, Rubén “Potro” Campos, Brandon “Capo” Soriano, César “El Monstruo” De Anda, Giovanni Díaz, Samuel Duarte, Brandon Contreras, Gabriel “La Bestia” Rivera, Daniel “Mini” Muñoz, Brandon Hernández y Fernando Burciaga, quienes cumplieron con los pesos pactados para sus respectivos compromisos.

Uno de los duelos más esperados dentro de la rama femenil será el denominado clásico estatal de guantes rosas, donde la juarense Valentina “Titina” Muñoz enfrentará a la chihuahuense Sara Rocha. La primera registró 49 kilogramos, mientras que su rival detuvo la báscula en 49.800.

La cartelera también contará con la presencia de pugilistas consolidadas como Miriam “Puppy” Hernández, Karla “Traviesa” Sáenz y la invicta morelense Denia Sosa, quienes también superaron sin contratiempos el requisito reglamentario.

En peso completo, Laila Michelle Martínez se medirá ante la jalisciense Angélica Tostado, en uno de los combates programados dentro de la función profesional.

De manera paralela, se realizará una pelea de exhibición protagonizada por las influencers conocidas como La Señora Católica y Pache Pache, combate que no requirió pesaje oficial debido a su carácter no competitivo.

La velada incluirá 16 peleas profesionales, además de los tradicionales combates amateurs que iniciarán desde la 1:00 de la tarde, en una jornada que reunirá a talentos locales y nacionales sobre el ring.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.