Inaugura DIF Municipal unidad móvil de lactancia en Los Kilómetros

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El espacio busca brindar privacidad, comodidad y atención digna a madres lactantes y sus bebés en sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal inauguró una Unidad de Lactancia en el sector de Los Kilómetros, con el objetivo de ofrecer un espacio adecuado para que madres y bebés cuenten con condiciones seguras y cómodas durante el proceso de alimentación.

La presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, encabezó la apertura de este módulo móvil, diseñado para acercar servicios a comunidades con necesidades específicas y fortalecer el bienestar de las familias juarenses.

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La unidad cuenta con equipamiento orientado a brindar privacidad y comodidad, entre ellos sistema de climatización, sofá, cambiador, refrigerador y mobiliario especializado para apoyar la lactancia materna.

Durante la jornada también se desarrolló una feria de servicios en coordinación con la Dirección de Centros Comunitarios, donde habitantes del sector tuvieron acceso a diversos programas de atención.

Entre los servicios ofrecidos destacaron revisiones de salud, atención en pediculosis, odontología, optometría y otros apoyos dirigidos a la comunidad.

“Este espacio móvil fue creado para brindar privacidad, comodidad y dignidad a las madres y sus bebés”.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a acercar servicios de salud y asistencia social a distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, destacaron la importancia de generar espacios que favorezcan el desarrollo integral de la primera infancia y contribuyan al bienestar de las madres durante la etapa de lactancia.

La administración municipal indicó que continuará impulsando programas y servicios comunitarios para atender las necesidades de la población en diferentes zonas de Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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