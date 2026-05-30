Inaugura Pérez Cuéllar el XIV Festival Indígena Umukí en Ciudad Juárez

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El encuentro reúne a 17 comunidades originarias con actividades culturales, gastronómicas y artesanales hasta el 31 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la inauguración de la décimo cuarta edición del Festival Indígena Umukí, evento que busca reconocer y promover la diversidad cultural de los pueblos originarios que habitan en Ciudad Juárez.

El festival se desarrolla en las instalaciones del Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO) y permanecerá abierto al público hasta el próximo 31 de mayo, con la participación de 17 comunidades indígenas asentadas en esta frontera, entre ellas ralámuli, mixteca, mazahua, chinanteca, zapoteca, purépecha, náhuatl y otomí.

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Durante el acto inaugural, el alcalde destacó la aportación de los pueblos originarios al desarrollo cultural de la ciudad y subrayó la importancia de preservar y difundir sus tradiciones.

“Si hay una palabra que debemos usar las y los juarenses para referirnos a los 17 grupos originarios es la palabra: riqueza”.

El edil señaló que las expresiones artísticas, gastronómicas y artesanales exhibidas durante el recorrido realizado entre el Museo de la Revolución en la Frontera y el CEMPO representan una muestra del patrimonio cultural que distingue a Ciudad Juárez y que, dijo, debe promoverse con orgullo entre la población.

El festival incluye presentaciones de música y danza tradicional, venta de artesanías, muestras gastronómicas, actividades recreativas para niñas y niños, así como ceremonias tradicionales de carácter cultural, organizadas con la participación de diversas comunidades indígenas.

La regidora coordinadora de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, Mayra Karina Castillo Tapia, destacó que el encuentro permite acercar a la ciudadanía a las raíces culturales de los pueblos originarios, además de generar oportunidades económicas para las familias participantes.

En el marco del festival también se realizó la develación de un mural en homenaje a la atleta rarámuri Lorena Ramírez, obra elaborada por el artista Joel Merino, integrante de la comunidad triqui de Oaxaca. Durante el acto, autoridades municipales resaltaron la trayectoria de la deportista chihuahuense como ejemplo de esfuerzo, identidad y orgullo para el estado y el país.

La coordinadora del CEMPO, Diana Laura Linares Lozano, señaló que este espacio busca fortalecer el reconocimiento de los derechos y tradiciones de los pueblos originarios, al tiempo que fomenta la convivencia intercultural entre la población fronteriza.

Las actividades se llevan a cabo en el Centro Municipal de los Pueblos Originarios, ubicado sobre la calle Santos Degollado, a un costado de la Plaza Juan Gabriel, donde el Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar en las distintas expresiones culturales programadas durante el fin de semana.

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