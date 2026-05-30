 Fortalecen Juárez y El Paso proyectos culturales mediante agenda binacional

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Instituciones culturales de ambos lados de la frontera acordaron impulsar una programación conjunta y reuniones periódicas durante 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Representantes del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y del El Chamizal National Memorial sostuvieron una reunión de trabajo en El Paso, Texas, con el objetivo de fortalecer la cooperación cultural binacional y dar continuidad a proyectos conjuntos entre ambas comunidades fronterizas.

El encuentro reunió a la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas; a la coordinadora del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), Itzel López Olvera; así como a directivos, especialistas en arte y educación, historiadores y representantes de instituciones culturales de la región.

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Durante la mesa de diálogo se revisaron los avances del programa Ecosistema Cultural Binacional Juárez–El Paso y se analizaron nuevas oportunidades de colaboración orientadas a fortalecer los vínculos artísticos, históricos y patrimoniales entre ambas ciudades.

“El propósito es consolidar una agenda común que permita ampliar la cooperación cultural y fortalecer el intercambio entre las comunidades de ambos lados de la frontera”.

Entre los temas abordados destacaron la planeación de actividades para el próximo otoño cultural, el intercambio de calendarios de programación estacional y la creación de proyectos urbanos y literarios que contribuyan a difundir la historia compartida de la región.

Como resultado de la reunión, las instituciones acordaron retomar encuentros trimestrales durante el año fiscal 2026, con la finalidad de establecer mecanismos permanentes de coordinación y desarrollar una programación anual conjunta que facilite la ejecución de proyectos binacionales.

Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer la participación de las comunidades vecinas en las actividades culturales, promoviendo espacios de diálogo e intercambio que contribuyan a preservar la identidad histórica y cultural de la frontera.

Asimismo, las representaciones culturales manifestaron interés en consolidar una celebración anual binacional organizada de manera conjunta, enfocada en reconocer el legado histórico derivado del Tratado de El Chamizal y promover su importancia entre las nuevas generaciones.

Las autoridades culturales destacaron que este tipo de alianzas permiten ampliar las oportunidades de intercambio artístico, educativo y patrimonial, al tiempo que fortalecen la integración de una región caracterizada por su intensa relación social y cultural.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través del IPACULT, refrendó su compromiso de impulsar proyectos de cooperación internacional que contribuyan al desarrollo cultural de la frontera y fortalezcan los lazos entre México y Estados Unidos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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