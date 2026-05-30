Entrega Sheinbaum primera fase de remodelación del AICM con inversión de 6 mil 500 millones

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La modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México beneficiará a 45 millones de pasajeros al año.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), obra que implicó una inversión de 6 mil 500 millones de pesos destinada a la modernización de las terminales 1 y 2, así como a la mejora de la infraestructura operativa y de atención a usuarios.

Durante el acto, la mandataria federal destacó que los trabajos forman parte de los compromisos asumidos por su administración y subrayó que los recursos utilizados provinieron de los ingresos autogenerados por el propio aeropuerto, sin recurrir a financiamiento público adicional.

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“Son 6 mil 500 millones de pesos de inversión y esa inversión es de los autogenerados del Aeropuerto, no se dio recurso público para el Aeropuerto, sino que de los propios autogenerados”.

La titular del Ejecutivo señaló que la modernización busca mejorar tanto la experiencia de los usuarios como las condiciones de trabajo del personal que opera en la terminal aérea, considerada una de las más importantes de América Latina.

La primera etapa forma parte de un programa integral de 106 obras que contempla una inversión total de 10 mil millones de pesos, de acuerdo con información presentada por el Grupo Aeroportuario Marina, responsable de la administración del AICM.

Entre las mejoras realizadas se encuentran la rehabilitación de salas de última espera, áreas de migración y aduanas, zonas de reclamo de equipaje, sanitarios, sistemas de drenaje, pasillos, fachadas y vialidades. Los trabajos se desarrollaron sin suspender las operaciones habituales del aeropuerto.

El director general del Grupo Aeroportuario Marina y del AICM, almirante Juan José Padilla Olmos, informó que a partir del próximo 1 de junio el aeropuerto tendrá capacidad para realizar hasta 46 operaciones por hora, además de incorporar nuevas herramientas tecnológicas para optimizar su funcionamiento.

Las obras incluyen la implementación de un nuevo Sistema de Gestión Aeroportuaria (SIGA), rodajes de salida rápida D1 y D2, un sistema de protección antidrones y una red de Wi-Fi gratuita modernizada, con el objetivo de incrementar la eficiencia operativa y fortalecer la seguridad aeroportuaria.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que el AICM mantiene un papel estratégico para la conectividad nacional e internacional, con una operación cercana a los 300 mil vuelos anuales y una afluencia de hasta 200 mil pasajeros por día.

“Es un compromiso más cumplido (…) y mañana vamos a poder decir: misión cumplida, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México terminó su remodelación de la primera etapa”.

La presidenta adelantó que el proyecto continuará con una segunda y tercera fase de intervención para completar la modernización integral de la principal terminal aérea del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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