Afirma Jorge Romero que PAN defenderá a Maru Campos “hasta donde tope”

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El dirigente nacional panista acusó persecución política contra la gobernadora y aseguró que Acción Nacional ganará Chihuahua en 2027

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, aseguró que su partido respaldará a la gobernadora María Eugenia Campos Galván frente a las investigaciones y procedimientos impulsados desde instancias federales, al tiempo que acusó una persecución política en contra de la mandataria estatal.

Durante la concentración “Todos con Maru”, realizada en el Centro de Convenciones de Chihuahua, Romero afirmó que la gobernadora no está sola y que cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional panista, así como de simpatizantes y ciudadanos que, dijo, rechazan el autoritarismo y la criminalización de la oposición.

“Querida gobernadora, no estás sola. Te defendemos a muerte, aquí con micrófonos, en las calles, donde tengamos que estar”, expresó.

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El líder nacional del PAN sostuvo que las acciones emprendidas contra Campos Galván forman parte de una estrategia de hostigamiento político derivada de su condición de gobernadora de oposición.

“Sabemos que ya iniciaron su persecución política”, señaló ante cientos de asistentes.

Romero aseguró que el respaldo a la mandataria estatal trasciende las filas del PAN y se ha convertido en una causa de quienes, afirmó, defienden la democracia y el combate al crimen organizado.

“Se meten contigo, se meten con todas y todos nosotros”, manifestó.

Durante su discurso, el dirigente panista contrastó la situación de Maru Campos con la de funcionarios y exfuncionarios de Morena señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Romero acusó un doble estándar por parte del gobierno federal al investigar a una gobernadora que participó en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino mientras, dijo, se brinda respaldo político a personajes vinculados a investigaciones por narcotráfico.

“Si eres una gobernadora panista de oposición y desmantelaste un narcolaboratorio, la consecuencia es persecución y hostigamiento”, afirmó.

El dirigente nacional también lanzó críticas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y retó públicamente a Morena a respaldarlo de la misma manera que Acción Nacional respalda a Campos Galván.

“Yo con Maru”, repitió en varias ocasiones durante el evento, acompañado por militantes y simpatizantes.

Romero hizo además un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que actúe como jefa de Estado y garantice un trato imparcial hacia gobiernos de oposición.

“Actúe como presidenta de todas y todos los mexicanos”, expresó.

Aseguró que la gobernadora de Chihuahua ha enfrentado públicamente los señalamientos en su contra y ha mantenido una actitud abierta frente a los cuestionamientos.

En la parte final de su mensaje, el dirigente nacional del PAN sostuvo que los acontecimientos recientes han fortalecido políticamente a Campos Galván y al partido en Chihuahua.

“Hoy más que nunca, el liderazgo de nuestra gobernadora Maru Campos está por los cielos”, afirmó.

Romero concluyó pronosticando que Acción Nacional conservará el gobierno estatal en la elección de 2027.

“En 2027, Acción Nacional va a ganar el estado de Chihuahua”, aseguró ante los asistentes al evento.

El encuentro reunió a dirigentes nacionales y estatales del PAN, legisladores, alcaldes y simpatizantes en medio de la controversia generada por las investigaciones federales relacionadas con el operativo realizado en abril pasado en el municipio de Morelos.

¿O estás con los que, a pesar de que juraron defenderte, lo que hicieron fue aliarse con el crimen organizado? ¿O estás con los que, jurando defenderte, combaten al crimen organizado?