Llama Vicente Fox a frenar a Morena en 2027 y respalda a Maru Campos en Chihuahua

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El expresidente aseguró que la gobernadora enfrenta una injusticia política y convocó a construir una mayoría opositora que limite el poder de Morena

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, respaldó públicamente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván durante la concentración “Todos con Maru” realizada en el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde acusó a Morena de vulnerar la democracia, debilitar el federalismo y utilizar las instituciones para perseguir a opositores.

Fox calificó como una “marranada” las acciones emprendidas contra la mandataria estatal y aseguró que el caso representa un intento por afectar no sólo a la gobernadora, sino a uno de los estados con mayor tradición democrática del país.

“Qué bonito es Chihuahua, y una marranada no le va a quitar su grandeza a este estado”, expresó.

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El exmandatario comparó a Campos Galván con los históricos liderazgos panistas surgidos en Chihuahua y la ubicó dentro de la tradición política de los llamados ‘Bárbaros del Norte’, movimiento que impulsó la transición democrática en México durante las últimas décadas del siglo XX.

Recordó figuras como Manuel Gómez Morín, Luis H. Álvarez, Francisco Barrio y Manuel Clouthier, a quienes atribuyó una lucha permanente por la democracia, la libertad y el respeto a la ley.

“Maru, gobernadora, está a la altura de aquellos héroes bárbaros del norte”, afirmó.

Durante su intervención, Fox sostuvo que los principios democráticos, los derechos humanos, la economía de mercado y el federalismo enfrentan una amenaza constante por parte del actual gobierno federal y del partido Morena.

Acusó que el movimiento gobernante llegó al poder mediante promesas que posteriormente fueron abandonadas y señaló que el país enfrenta una concentración excesiva de poder.

Según el expresidente, la situación que vive la gobernadora de Chihuahua debe analizarse en un contexto más amplio de debilitamiento institucional.

“Hoy tenemos un doble problema: la injusticia del caso de Maru y el desprecio a la Constitución y la destrucción del Pacto Federal por Morena”, sostuvo.

Fox dedicó parte importante de su discurso a destacar la evolución económica y social de Chihuahua en las últimas décadas, señalando que el crecimiento poblacional, el incremento del ingreso per cápita y la expansión de las exportaciones reflejan los beneficios de la democracia y la apertura económica.

Afirmó que la entidad se consolidó como potencia nacional en manufactura avanzada, dispositivos médicos, electrónica y comercio exterior.

El expresidente también hizo un llamado a la oposición para concentrar esfuerzos rumbo a las elecciones de 2027 con el objetivo de impedir que Morena conserve mayorías legislativas que le permitan modificar la Constitución sin consensos.

“El primer paso es que nadie tenga mayoría en el Congreso federal ni en los congresos estatales”, planteó.

Fox argumentó que la principal tarea política de los próximos años será restablecer contrapesos institucionales y obligar al diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

En la recta final de su mensaje convocó a la ciudadanía a defender los valores democráticos, la libertad de expresión y el respeto a las instituciones.

“Tenemos que trabajar fuerte para rescatar el 2027”, afirmó.

El expresidente concluyó expresando su respaldo a la gobernadora de Chihuahua y llamando a construir una alternativa política para el país.

“¡Viva Maru! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva México!”, exclamó al cierre de su participación ante simpatizantes panistas, dirigentes nacionales y autoridades estatales reunidas en la capital del estado.