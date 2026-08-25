Reconoce Grupo Alto México a policías municipales por labor preventiva

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Directivos de Grupo Alto México entregaron reconocimientos a 20 elementos de la SSPM por su trabajo preventivo y coordinación con empresas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron reconocidos por directivos de Grupo Alto México por el trabajo preventivo que realiza la corporación y por la coordinación que mantiene con empresas del sector privado en Ciudad Juárez.

La empresa multinacional, dedicada a la prevención de delitos empresariales como robos y fraudes, destacó la labor de la Policía Municipal en acciones orientadas a proteger tanto a la comunidad como a establecimientos comerciales representados por la firma.

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Durante la ceremonia fueron condecorados 20 elementos, hombres y mujeres, adscritos a los siete distritos policiales de la ciudad, como reconocimiento a su desempeño diario en tareas de vigilancia, prevención y atención ciudadana.

También recibieron distinciones el director Operativo de la SSPM, Jesús Moctezuma Sánchez; el coordinador general, Víctor Sauceda Morales, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

“El trabajo coordinado con las empresas pone de manifiesto el impacto que genera la presencia de los policías municipales en las calles”.

El titular de la corporación agradeció la distinción hecha a la Secretaría y subrayó que la colaboración con la iniciativa privada permite fortalecer las estrategias de prevención en zonas comerciales y espacios de alta afluencia.

La SSPM señaló que las acciones preventivas realizadas por las y los agentes contribuyen a evitar que incidentes menores escalen y permiten brindar tranquilidad a cientos de personas.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, con la presencia de representantes de Grupo Alto México, entre ellos el director Daniel Kleiman Zisman; Yareth Sánchez Favila, coordinadora de Relaciones Institucionales, e Iván Reza González, coordinador legal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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