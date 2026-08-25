Consume incendio cerca de 80 vehículos en yonke de la carretera a Casas Grandes

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Bomberos atendió el siniestro en el kilómetro 27; Protección Civil reportó saldo sin personas lesionadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un incendio consumió alrededor de 80 vehículos considerados como chatarra en un yonke ubicado sobre la carretera a Casas Grandes, informó la Dirección General de Protección Civil.

El siniestro se registró en el establecimiento denominado “El Forcito”, localizado a la altura del kilómetro 27, en el cruce con De las Alturas, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron labores de extinción.

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De acuerdo con el reporte de la dependencia, el fuego alcanzó vehículos que se encontraban apilados en estructuras de tres y cuatro unidades de altura, lo que requirió la intervención de varias unidades de emergencia.

Para controlar las llamas, Bomberos utilizó unidades cisterna y máquinas extintoras 18, 23, 22, 21 y UL-03, además del apoyo de tres cisternas particulares pertenecientes a recicladores del sector.

Protección Civil indicó que las cisternas privadas apoyaron con el suministro de agua durante las maniobras para sofocar el incendio, debido a la magnitud del material afectado en el lugar.

La dependencia municipal informó que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro registrado en el yonke.

En el balance de emergencias, Protección Civil detalló que entre lunes y martes fueron atendidos 51 servicios en distintos puntos de la ciudad, de los cuales 35 correspondieron al Departamento de Bomberos y 16 a Rescate Municipal.

Las causas que originaron el incendio permanecen pendientes de determinar, de acuerdo con el informe emitido por la autoridad municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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