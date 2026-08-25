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Alcanza temperatura máxima de 41 grados este martes en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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Protección Civil emitió alerta preventiva por calor extremo y pidió a la población tomar precauciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta preventiva por temperatura elevada para este martes 25 de agosto, ante el pronóstico de una máxima de 41 grados centígrados en el municipio.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante el día se prevé cielo soleado, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 26 y 31 kilómetros por hora.

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La probabilidad de lluvia se mantendrá mínima durante la jornada, con un rango estimado de entre 1 y 3 por ciento, por lo que las condiciones predominantes serán de calor intenso y ambiente seco.

Para la noche de este martes se espera una temperatura mínima de 26 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y vientos de 5 a 25 kilómetros por hora.

Las ráfagas nocturnas podrían oscilar entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que la posibilidad de precipitaciones continuará baja, de acuerdo con la previsión difundida por la autoridad municipal.

Las condiciones de calor continuarán el miércoles, cuando se pronostica una temperatura máxima de 40 grados y mínima de 26, con cielo soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora.

Para el jueves, Protección Civil mantiene una advertencia por temperatura elevada, aunque se anticipa un ligero descenso en los valores térmicos, con máxima de 38 grados y mínima de 25.

Ese día, el cielo permanecerá mayormente soleado y la probabilidad de lluvia aumentará a un rango de entre 2 y 20 por ciento, con ráfagas de viento que también podrían alcanzar los 32 kilómetros por hora.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y adoptar medidas preventivas ante las altas temperaturas previstas para los próximos días.

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