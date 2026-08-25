Repara JMAS fuga de agua potable en la colonia Salvárcar

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La descentralizada reemplaza un tramo de tubería en Avenida del Valle y pide precaución por afectaciones viales en la zona

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez realiza trabajos de reparación en una fuga de agua potable registrada sobre la Avenida del Valle, en el cruce con la calle Michoacán, en la colonia Salvárcar.

De acuerdo con la descentralizada, la fuga fue reportada durante la madrugada y se originó en una línea general de 6 pulgadas, por lo que personal operativo acudió al lugar para controlar el escurrimiento e iniciar la intervención correspondiente.

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“Estamos reparando una fuga que nos reportaron durante la madrugada en una red general de 6 pulgadas. Se colocaron unos coples tipo Dresser para controlar el escurrimiento y se va a estar trabajando en cambiar el tramo de línea que se vio afectado debido a que estaba muy expuesto”.

El coordinador del Distrito 2 del Departamento de Agua Potable, Jorge Guerrero, informó que como parte de los trabajos se reemplazarán aproximadamente 30 metros de tubería de asbesto por tubería de PVC, material considerado de mayor resistencia y durabilidad.

La intervención también contempla una mejora en las tomas domiciliarias del sector, debido a que serán cambiadas entre seis y ocho conexiones vinculadas a las viviendas ubicadas en la zona afectada.

“Es una mejora para la línea y también para las viviendas de este sector, ya que vamos a cambiar de 6 a 8 tomas domiciliarias”.

Para las labores se utiliza una retroexcavadora y participan dos cuadrillas operativas de la JMAS, encargadas de la reparación de la red general y del reemplazo del tramo dañado.

La dependencia informó que los trabajos generan afectaciones a la circulación local sobre la Avenida del Valle, por lo que solicitó a conductores y vecinos transitar con precaución mientras permanece la maquinaria en operación.

La JMAS agradeció la comprensión de las y los habitantes del sector y reiteró que la intervención forma parte de las acciones para atender reportes ciudadanos y mejorar la infraestructura hidráulica de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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