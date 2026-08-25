Entregará Bienestar 3 mil 298 tarjetas a nuevos derechohabientes en Ciudad Juárez

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El operativo se realizará del 25 al 30 de agosto para beneficiarios de pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Delegación de Programas para el Bienestar en Chihuahua realizará del 25 al 30 de agosto un operativo de entrega de 3 mil 298 tarjetas del Banco del Bienestar en Ciudad Juárez, dirigidas a personas recientemente incorporadas a las pensiones federales.

La delegada Mayra Chávez Jiménez informó que, del total de tarjetas, 1,752 corresponden a la Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de entre 60 y 64 años.

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Otras 1,546 tarjetas serán entregadas a derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa dirigido a personas de 65 años o más.

Chávez Jiménez señaló que estos programas forman parte de una política social que reconoce las pensiones como derechos y busca garantizar que los apoyos se entreguen de manera directa, sin intermediarios.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, la funcionaria destacó que el programa reconoce la aportación de las mujeres a lo largo de su vida, particularmente en labores de cuidado y sostenimiento de sus familias.

Las personas que realizaron su registro durante junio recibirán un mensaje de texto SMS con la fecha, hora y sede en la que deberán presentarse para recoger su tarjeta.

Para recibir el plástico bancario, las y los nuevos derechohabientes deberán presentar identificación oficial vigente, en original y copia, así como el talón de la solicitud de registro.

La delegada precisó que el operativo se desarrollará durante toda la semana, incluidos sábado y domingo, con el propósito de facilitar la asistencia de quienes trabajan o tienen otras responsabilidades de lunes a viernes.

Finalmente, exhortó a las personas beneficiarias a mantenerse atentas al mensaje SMS y acudir únicamente en la fecha y sede asignadas para agilizar la entrega de tarjetas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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