Aprueba IEE inicio de revocación de mandato contra Cruz Pérez Cuéllar en Juárez

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Promoventes deberán reunir al menos 63 mil 123 apoyos válidos entre septiembre y noviembre para que el proceso pueda avanzar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobó el inicio del procedimiento de revocación de mandato promovido contra Cruz Pérez Cuéllar por su periodo como presidente municipal de Ciudad Juárez, con lo que los solicitantes podrán avanzar a la etapa de recopilación de respaldo ciudadano.

El proyecto, registrado bajo el expediente IEE-IPP-001/2026, establece que la solicitud cumplió con los requisitos formales previstos en la legislación de participación ciudadana y que no se actualizó alguno de los impedimentos legales que evitaran continuar con el procedimiento.

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Para que posteriormente pueda declararse la procedencia del proceso de revocación deberán reunirse al menos 63 mil 123 respaldos ciudadanos válidos, cantidad calculada con base en la Lista Nominal del municipio de Juárez y el porcentaje previsto en la ley.

El periodo para recabar las firmas será de 90 días naturales, del 1 de septiembre al 29 de noviembre de 2026, y el apoyo deberá registrarse mediante la aplicación móvil Apoyo Ciudadano INE.

Durante la sesión surgió un debate jurídico relacionado con la licencia por tiempo indefinido que Pérez Cuéllar mantiene desde el 17 de junio y el hecho de que actualmente otra persona ejerce materialmente las funciones de la Presidencia Municipal.

El representante de Morena, Fernando Chacón, planteó ante el Consejo la necesidad de precisar cuáles serían los efectos de una eventual revocación cuando el funcionario contra quien se dirige el procedimiento se encuentra separado temporalmente del ejercicio del cargo.

“Si actualmente existe una licencia por tiempo indefinido, si otra persona ejerce materialmente las funciones de la presidencia municipal, entonces necesitamos distinguir entre titularidad del mandato, ejercicio del cargo y efectos de una eventual revocación”, señaló.

La Secretaría Ejecutiva del IEE sostuvo que la licencia no equivale a una renuncia ni elimina el mandato obtenido mediante elección popular, por lo que Pérez Cuéllar mantiene la posibilidad jurídica de regresar al cargo y, en consecuencia, puede ser sujeto del instrumento de participación ciudadana.

“No ha dejado de ser presidente municipal, ha pedido una licencia nada más por tiempo indeterminado, pero en cualquier momento puede llegar a ejercer el cargo como tal”, explicó durante la sesión.

Chacón insistió en que el acuerdo debe distinguir con claridad entre la titularidad jurídica del mandato y el ejercicio efectivo de las funciones, además de establecer qué ocurriría con la suplencia y con el derecho de reincorporación en caso de que eventualmente prosperara la revocación.

La aprobación del inicio del procedimiento todavía no implica que se realice una consulta de revocación, ya que primero deberá acreditarse el número mínimo de apoyos ciudadanos válidos. Solo después de esa etapa el Instituto podrá determinar si existen condiciones legales para continuar con el mecanismo de participación.