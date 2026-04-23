Detienen a operador clave de “El Guano” Guzmán en operativo en Durango

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Fuerzas federales capturan a 10 presuntos integrantes del grupo criminal en la sierra de Tamazula.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – Un operativo militar desplegado en la sierra de Durango derivó en la detención de Abel “N”, identificado como principal operador de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, junto con otros nueve presuntos integrantes de su organización.

Las acciones se llevaron a cabo el miércoles 22 de abril en la comunidad de El Durazno, municipio de Tamazula, una zona estratégica ubicada en el llamado “triángulo dorado”, donde convergen Durango, Sinaloa y Chihuahua, región históricamente vinculada a actividades del narcotráfico.

Abel “N” es señalado como la mano derecha y persona de mayor confianza de Aureliano “El Guano” Guzmán, de acuerdo con reportes derivados del operativo.

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Inicialmente, versiones preliminares señalaron la posible captura de un integrante de la familia Guzmán Loera; sin embargo, autoridades militares desmintieron que se tratara de algún miembro directo de ese núcleo familiar.

Entre los detenidos también se encuentra Eber Israel “N”, identificado como operador financiero y logístico, presuntamente encargado de la adquisición de armamento, drones y explosivos, así como Etzair Lugo “N”, señalado como jefe de seguridad y responsable de confrontaciones con grupos rivales.

El operativo permitió la captura de 10 personas vinculadas al grupo de “El Guano”, además del aseguramiento de armamento de alto poder y equipo táctico.

Durante la intervención, las fuerzas federales aseguraron una ametralladora tipo Minimi calibre 5.56, diez armas largas, un arma corta, así como cargadores, cartuchos y artefactos explosivos, lo que evidencia la capacidad operativa del grupo en esa región.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, la organización de “El Guano” mantiene presencia en zonas serranas de Durango, Sinaloa y Chihuahua, donde disputa territorios con otras facciones del crimen organizado, incluyendo células vinculadas a los Beltrán Leyva y al grupo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Los detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, donde se integrarán las carpetas de investigación correspondientes.

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