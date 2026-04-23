Revelan colaboración de la FGE con la CIA en Chihuahua desde hace al menos tres años

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Especialista señala que la participación de agentes estadounidenses en operativos estatales era recurrente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua no sería un hecho aislado, sino parte de una colaboración sostenida con la Fiscalía General del Estado (FGE) durante al menos los últimos tres años, de acuerdo con información difundida por un especialista en temas de narcotráfico.

Los señalamientos surgen tras el accidente ocurrido el 19 de abril en la sierra del municipio de Morelos, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos elementos del área de Operaciones Estratégicas de la FGE, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a una barranca al regresar de un operativo.

“Esta no es la primera ocasión en que agentes de dependencias estadounidenses trabajan en algún operativo en Chihuahua […] viene de tres años a la fecha”, afirmó el periodista Luis Chaparro.

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De acuerdo con el especialista, los agentes extranjeros habrían estado en la entidad desde enero de este año, integrándose a labores coordinadas con autoridades estatales. Incluso, detalló que participaron en el aseguramiento de un presunto narcocampamento en la región serrana de Morelos.

Según la información difundida, los elementos formarían parte del Centro de Inteligencia EPIC, con sede en El Paso, Texas, y se habrían incorporado a las fuerzas estatales en Ciudad Juárez antes de trasladarse a la zona del operativo. También se indicó que portaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación para pasar desapercibidos.

El caso ha escalado a nivel nacional luego de que el Senado de la República aprobara citar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al fiscal César Jáuregui Moreno a una reunión de trabajo para esclarecer la presencia de agentes extranjeros en el estado y las condiciones en que se desarrolló el operativo.

“Los cuatro elementos de la CIA […] se unieron a las fuerzas estatales en Ciudad Juárez […] e incluso portaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación”, sostuvo Chaparro.

El especialista también señaló que este tipo de համագործación no habría sido notificada al Gobierno Federal, lo que podría implicar violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, al ser la Federación la instancia encargada de coordinar la participación de agentes extranjeros en el país.

Asimismo, indicó que la presencia de agencias estadounidenses no se limita a Chihuahua, sino que también se ha detectado en entidades como Baja California, Estado de México y Nuevo León, desde donde se desplegarían hacia otras regiones del país en operativos específicos.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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