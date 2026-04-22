Pide Andrea Chávez comparecencia de gobernadora y fiscal por caso de agentes extranjeros

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Senadora con licencia señala que deberán explicar presuntas operaciones de la CIA en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño afirmó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal estatal deberán comparecer ante el Senado de la República para aclarar la presunta participación de agentes extranjeros en operativos en la entidad.

La legisladora señaló que la situación surge tras conocerse un accidente en la Sierra de Chihuahua, donde dos personas identificadas posteriormente como agentes de la CIA perdieron la vida, lo que evidenció su presencia en territorio estatal.

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Chávez sostuvo que este hecho deberá ser explicado ante legisladores federales, al considerar que la intervención de agencias extranjeras en operativos de seguridad es un tema sensible para la soberanía nacional.

“La Cuarta Transformación nunca se ha opuesto a la coordinación, pero el respeto a la soberanía nacional es una línea roja que nunca debe sobrepasarse”, expresó.

La senadora con licencia recordó que las relaciones internacionales y la cooperación con otros países corresponden exclusivamente al Gobierno Federal, a través de las instancias competentes.

En ese contexto, subrayó que cualquier tipo de colaboración en materia de seguridad debe apegarse a los marcos legales y a los mecanismos institucionales establecidos.

“La patria es primero y la soberanía es sagrada”, enfatizó.

El posicionamiento se da en medio de la controversia generada por versiones sobre la presencia de agentes estadounidenses en operativos en la región serrana, tema que continúa sin confirmación oficial por parte de autoridades federales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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