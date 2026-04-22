Aprueba Cabildo desarrollo campestre de Grupo Befued en Samalayuca

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Autoridades destacan certeza jurídica y cumplimiento normativo para impulsar inversión en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó el dictamen para el desarrollo del proyecto habitacional en régimen de condominio campestre “SAMA Ranch”, ubicado en la zona de Samalayuca, como parte de las acciones de ordenamiento urbano y regularización de asentamientos.

Durante la sesión, el regidor Alejandro Acosta destacó que este tipo de autorizaciones representan procesos formales de regularización, especialmente en zonas ejidales, lo que contribuye a brindar seguridad jurídica tanto a desarrolladores como a futuros propietarios.

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“Esto genera condiciones positivas para el desarrollo urbano y económico de Ciudad Juárez”, expresó.

Por su parte, el regidor Andrés Domínguez Alderete señaló que la aprobación refleja el cumplimiento de los lineamientos legales, al tiempo que reconoció el papel de la empresa desarrolladora en la regularización de terrenos en la zona de Samalayuca.

Representantes de la empresa indicaron que el proyecto cumple con requisitos técnicos como infraestructura hidráulica, electrificación y uso de suelo adecuado, elementos clave para garantizar un desarrollo ordenado.

Asimismo, destacaron que la autorización municipal brinda certeza legal a los inversionistas, al asegurar que el proyecto se apega a la normativa vigente.

El desarrollo “SAMA Ranch” contempla un modelo de condominio campestre orientado a espacios residenciales en un entorno natural, bajo un esquema regulado por las autoridades locales.

Autoridades y promoventes coincidieron en que este tipo de proyectos fortalecen la confianza en la inversión y promueven el crecimiento ordenado de la ciudad, especialmente en zonas con potencial de desarrollo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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