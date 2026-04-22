Atiende JMAS a vecinos de Tierra Nueva por problemas de drenaje en Ciudad Juárez

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Detectan taponamientos por basura y grasa; implementarán operativo de limpieza con equipo especializado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sostuvo una reunión con habitantes de la colonia Tierra Nueva para atender problemas en el sistema de alcantarillado, que han derivado en brotes de aguas negras en el sector.

Tras una revisión a la red, personal técnico identificó que los taponamientos son ocasionados principalmente por acumulación de grasa y basura, lo que afecta el correcto funcionamiento del drenaje.

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Ante esta situación, la dependencia anunció la implementación de un operativo de limpieza integral, en el que participarán cuatro equipos especializados tipo vactor para desazolvar la zona, además de intervenir diques cercanos.

La directora de Operaciones de la JMAS, Paola Moreno, destacó que estos recorridos permiten atender directamente las necesidades de la ciudadanía, mediante la escucha y respuesta a las problemáticas planteadas por los vecinos.

“Todo el equipo de operación está escuchando al vecino, cuál es su problema y sobre todo dando soluciones”, señaló.

La dependencia reiteró el llamado a la población para evitar arrojar basura o grasa al drenaje, al recordar que su uso correcto es exclusivamente para aguas residuales.

Estas acciones forman parte de la estrategia de la JMAS para mejorar el servicio y atender de manera directa las condiciones de la infraestructura sanitaria en distintas colonias de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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