Se integra Raúl García Ruiz y se retira Thor Salayandía de mesa de aspirantes del PAN

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Movimientos internos reconfiguran el escenario rumbo a la candidatura en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua registró ajustes en su mesa de aspirantes, luego de que Raúl García Ruiz se incorporó al grupo, mientras que Thor Salayandía decidió retirarse de la contienda interna.

La reconfiguración ocurre en un momento clave para el panismo estatal, que define perfiles rumbo a la gubernatura de 2027, en medio de debates sobre la estrategia electoral y la posible construcción de alianzas.

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De acuerdo con la información disponible, García Ruiz se suma a los perfiles que buscan posicionarse dentro del partido, ampliando el abanico de aspirantes en una contienda que ya concentra a figuras con trayectoria política y presencia territorial.

En contraste, Salayandía optó por dar un paso al costado, lo que reduce el número de contendientes en esta etapa y modifica los equilibrios internos dentro del PAN.

El movimiento refleja ajustes estratégicos dentro del partido, donde algunos perfiles buscan consolidarse y otros replantean su participación ante el escenario político rumbo a 2027.

En el contexto estatal, el PAN enfrenta el reto de definir su método de selección y su posicionamiento frente a Morena, que también atraviesa un proceso interno competitivo con múltiples aspirantes.

Estos cambios en la mesa de aspirantes anticipan una contienda interna dinámica, en la que las decisiones individuales de los perfiles continúan influyendo en la configuración final de la candidatura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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