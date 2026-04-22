Imparte JMAS conferencia para prevenir acoso y hostigamiento laboral en Ciudad Juárez

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Personal recibe capacitación para identificar y atender conductas de violencia en el entorno de trabajo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez llevó a cabo una conferencia de sensibilización sobre acoso y hostigamiento sexual, dirigida a su personal, con el objetivo de fortalecer entornos laborales libres de violencia.

La actividad se realizó en las instalaciones del Almacén Central, donde se abordaron conceptos clave para identificar estas conductas, así como sus efectos psicológicos en los ámbitos laboral, familiar y personal.

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La capacitación fue impartida a través del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, instancia que proporcionó herramientas para reconocer situaciones de riesgo y conocer los mecanismos de atención disponibles para quienes sean víctimas.

“El que la Junta de Agua sea consciente de llevar estos temas para erradicar este tipo de violencia, y seguirse sumando a estos espacios libres de violencia, es una muy buena acción”, señaló Dalia Díaz, capacitadora del área de educación y sensibilización en género.

Durante la jornada se destacó que la JMAS cuenta con cerca de 2 mil empleados, lo que refuerza la importancia de implementar acciones preventivas y de formación en materia de igualdad y no violencia.

Asimismo, se compartió información sobre las instancias a las que pueden acudir las personas en caso de enfrentar situaciones de acoso, como parte de una estrategia institucional de acompañamiento.

Estas acciones forman parte del trabajo de la Unidad de Igualdad de Género de la dependencia, orientadas a promover la capacitación continua en temas prioritarios para el bienestar del personal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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