Presenta Sheinbaum estrategia nacional de salud mental para jóvenes con seis ejes

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El plan “ABC de las emociones” contempla acciones en escuelas, campañas masivas y fortalecimiento de atención especializada.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes, denominada “El ABC de las emociones”, la cual contempla seis ejes de acción enfocados en la prevención, atención y acompañamiento del bienestar emocional en este sector de la población.

El programa incluye una campaña masiva de sensibilización, la distribución de 18 millones de guías, actividades escolares, asambleas informativas, pláticas interactivas y el fortalecimiento de la Línea de la Vida, como parte de un enfoque integral que involucra a instituciones, comunidades y familias.

“Es una estrategia integral, es una estrategia de la sociedad, de todas y todos los mexicanos, porque cuidarnos es una actividad colectiva”, enfatizó la mandataria.

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Sheinbaum explicó que las escuelas serán un eje central para identificar y atender a jóvenes que requieran apoyo, complementado con acciones territoriales del programa de Atención a las Causas y servicios especializados en centros de salud.

Datos oficiales señalan que el 10 por ciento de jóvenes de entre 12 y 17 años presenta malestar psicológico, mientras que el 3.3 por ciento ha tenido ideación suicida, además de niveles relevantes de exposición a violencia y consumo de sustancias, lo que sustenta la implementación de esta estrategia.

El plan contempla que a partir de mayo inicien las campañas de sensibilización y actividades en escuelas, mientras que las guías del “ABC de las emociones” estarán disponibles en formato digital y se distribuirán físicamente durante el próximo ciclo escolar.

Asimismo, se prevé la participación de brigadas de especialistas que acudirán a planteles educativos para impartir pláticas y detectar necesidades emocionales, además de reforzar los canales de atención como la Línea de la Vida.

La estrategia también promueve el autocuidado, el deporte y la participación comunitaria, con el objetivo de generar entornos que favorezcan el desarrollo integral de las y los jóvenes en el país.

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