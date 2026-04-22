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Solicita Maru Campos reunión con Sheinbaum para atender temas de Chihuahua

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POR Redacción ADN / Staff
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La gobernadora busca diálogo directo con el Gobierno federal en medio de tensiones por seguridad y coordinación

Ciudad de México (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de abordar temas prioritarios para la entidad, entre ellos seguridad, agua y coordinación institucional.

La petición se da en un contexto de relación institucional compleja entre el Gobierno estatal y la Federación, particularmente en asuntos relacionados con la estrategia de seguridad y el manejo de recursos hidráulicos en la región norte del país.

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De acuerdo con la información difundida, la mandataria estatal busca establecer un canal de diálogo directo con el Ejecutivo federal para tratar problemáticas que impactan a Chihuahua, entidad que enfrenta retos en materia de violencia, sequía y desarrollo fronterizo.

Uno de los puntos centrales sería la seguridad, en un momento en que el estado ha sido escenario de operativos relevantes contra el crimen organizado, así como de hechos recientes que han puesto bajo escrutinio la coordinación entre autoridades locales y federales.

Asimismo, el tema del agua se mantiene como un eje de tensión, debido a disputas históricas por el uso del recurso, especialmente en zonas agrícolas y ante compromisos internacionales en la frontera.

La solicitud de reunión también ocurre en un entorno político donde las diferencias entre gobiernos estatales de oposición y la administración federal han marcado la agenda pública, particularmente en estados gobernados por el PAN.

Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha para el encuentro, aunque el planteamiento de Campos Galván refleja la intención de abrir una ruta de diálogo institucional con el Gobierno de México en temas estratégicos para Chihuahua.

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